Una escuela de Córdoba prohibió mochilas por las amenazas de tiroteos

Una escuela de Córdoba decidió prohibir el ingreso con mochilas tras las amenazas de tiroteos. Los estudiantes ingresan solo con bolsas transparentes y la medida apunta a reforzar las acciones preventivas para evitar que haya un episodio como el que ocurrió en San Cristóbal (Santa Fe).

La disposición causó sorpresa en la comunidad educativa del Instituto Obispo Caixal, ubicado en el Barrio Pueyrredón, pero también será replicada en otros establecimientos del interior provincial.

Además, se dispuso un ingreso segmentado para ordenar a los alumnos. A las 7,30 horas, entran quienes cursan de primero a tercer año, mientras que a las 7.45 horas, lo hacen los de cuarto a sexto.

Estas acciones se dispusieron luego de una serie de pintadas que aparecieron en el establecimiento y buscan llevar tranquilidad a las familias y los docentes de la institución, a quienes se les informó a través de una comunicado que generó reacciones diversas.