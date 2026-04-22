Valle Hermoso negó irregularidades y defendió las castraciones

La Municipalidad de Valle Hermoso emitió un comunicado oficial para aclarar la situación tras una denuncia del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Córdoba vinculada al área de Salud Animal.

Desde el Ejecutivo local señalaron que acompañarán todas las instancias legales correspondientes y garantizaron transparencia ante cualquier requerimiento que surja en el marco de la investigación.

En ese sentido, remarcaron que ninguna intervención sobre animales es realizada por personal no autorizado y que todas las prácticas veterinarias se llevan adelante bajo la responsabilidad de profesionales habilitados.

Además, explicaron que el personal del área cumple funciones administrativas, de gestión y asistencia, colaborando con los veterinarios en tareas de organización y preparación, sin intervenir en actos médicos.

El comunicado también hace referencia a una imagen difundida públicamente, en la que se observa al director del área manipulando un animal dentro del quirófano. Según indicaron, esa acción corresponde a una instancia de preparación previa a la cirugía, en el marco del trabajo del equipo.

Por otra parte, el municipio destacó avances en la política de salud animal, como la creación del primer quirófano móvil de castraciones gratuitas en el departamento Punilla.

De acuerdo a los datos oficiales, este dispositivo permitió ampliar el alcance del servicio, alcanzando un promedio mínimo de 80 castraciones gratuitas mensuales.

Finalmente, se informó que las castraciones están a cargo del veterinario Dante Sergio Soria (MP 4859), mientras que las campañas de vacunación son realizadas por el veterinario Franco Ramazzotti.

Desde la Municipalidad reafirmaron su compromiso con la salud animal, el bienestar comunitario y el cumplimiento de las normativas vigentes, asegurando que el trabajo se desarrolla de manera responsable, profesional y transparente.