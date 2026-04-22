Villa María: detienen a una mujer por dañar la cerradura de un jubilado

Una mujer de 38 años fue aprehendida este miércoles al mediodía en la ciudad de Villa María, acusada de provocar daños en la vivienda de un hombre de 77 años.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:20 en calle Granaderos Argentinos al 1400, en barrio La Calera, cuando personal de la Patrulla Preventiva intervino tras un hecho ocurrido instantes antes.

Según informaron fuentes policiales, la mujer habría dañado el soporte de la cerradura de la vivienda del adulto mayor. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un tornillo que habría sido utilizado para forzar el sistema de cierre.

Tras la aprehensión, la mujer fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 1, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, con intervención de la secretaria María E. Barra.