Ahora revelan que Adorni gastó casi 9 mil dólares en hoteles de Aruba

Una reciente investigación reveló que el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, gastó casi 9 mil dólares en dos hoteles de lujo en Aruba y pagó en efectivo. El viaje se concretó durante la celebración de Año Nuevo 2025 y el caso es analizado por la justicia, ante la sospecha de un caso de enriquecimiento ilícito que se destapó por la compra de un departamento.

El funcionario contrató el viaje a través de una agencia y disfrutó de una estadía que se extendió del 29 de diciembre del 2024 al 10 de enero de 2025 en los hoteles Embassy Suites Hilton Aruba Beach y el Divi Dutch Village Resort.

El fiscal Gerardo Pollicita sumó al alojamiento los gastos de los pasajes aéreos de lujo en Latam, que costaron unos 5.800 dólares, por lo que el gasto total del viaje asciende a 14.696 dólares y se abonó con billetes. Lo llamativo es que no se registraron consumos con tarjetas a nombre de Adorni ni de sus familiares durante la estadía y se cree que los otros gastos también se pagaron en efectivo.

El viaje se concretó cuando Adorni era vocero del presidente Javier Milei y cobraba 3 millones de pesos mensuales.

Concretamente, se analizan extractos bancarios, tarjetas, posibles billeteras virtuales y otros productos financieros desde 2022 hasta la actualidad y también se avanza con la investigación por la compra de propiedades.