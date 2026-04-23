Amenazó con una bomba en la escuela y deberá pagar $3 millones

Una amenaza de bomba en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla” de Mar del Plata activó un operativo de evacuación y una investigación que terminó con la identificación del alumno responsable. La Justicia dispuso sanciones económicas para su familia, que deberá afrontar una multa superior a los 3 millones de pesos.

El hecho ocurrió el martes, cuando un llamado telefónico alertó sobre la presencia de un explosivo en el establecimiento, lo que obligó a evacuar a toda la comunidad educativa. Al día siguiente, las clases fueron suspendidas y las autoridades radicaron la denuncia correspondiente.

A partir del número desde el cual se realizó la llamada y datos aportados por la institución, la Justicia logró ubicar el domicilio del sospechoso y ordenó un allanamiento.

Tras el procedimiento, se resolvió que el grupo familiar deberá cubrir los costos del operativo policial, además de la quita de un beneficio social.

En paralelo, la escuela dispuso nuevas medidas de seguridad: prohibió el ingreso de teléfonos celulares y mochilas, y estableció que los estudiantes deberán asistir únicamente con elementos básicos, como carpeta, cuaderno de comunicaciones y cartuchera, visibles o en bolsas transparentes.