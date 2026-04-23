Caen dos sospechosos tras un robo a un kiosco y atacan a la Policía

Dos personas fueron detenidas en barrio Marcelo T. de Alvear tras un rápido operativo policial vinculado a un robo en un kiosco. El procedimiento permitió recuperar distintos elementos sustraídos y secuestrar la motocicleta en la que se trasladaban.

Según informaron fuentes policiales, entre los objetos recuperados se encuentran prendas de vestir, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una máquina de cortar fiambre, además de otros elementos relacionados con el hecho.

Durante el despliegue, la situación se tornó tensa cuando varias personas comenzaron a arrojar objetos contundentes contra el móvil policial, lo que provocó daños en el vehículo.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del ataque al personal policial en el lugar.