Clausuran cuatro locales por irregularidades en Córdoba

Cuatro establecimientos fueron clausurados esta tarde en la ciudad de Córdoba tras una serie de inspecciones realizadas por el Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control.

Los operativos incluyeron controles en locales dedicados al expendio y depósito de productos fitosanitarios, así como en comercios que venden productos zooterápicos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado, se dispuso la clausura de dos expendios de fitosanitarios junto a sus depósitos y de dos locales de productos zooterápicos, debido a la falta de habilitación correspondiente.

Las medidas se ejecutaron mediante la colocación de fajas y precintos de clausura en los establecimientos inspeccionados.

Desde el organismo recordaron que este tipo de productos solo puede comercializarse en locales debidamente habilitados y bajo las condiciones que establece la legislación provincial.