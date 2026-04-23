Condenaron a un padre que abusó sexualmente de su hija adolescente

Un hombre fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija en Villa Dolores. El acusado tiene 41 años y se encuentra detenido desde el 2023 en la cárcel de Bouwer, tras haber sido sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por la violación sistemática de una adolescente de 14 años.

Los aberrantes hechos se sucedieron durante un mes en una casa de la localidad de Sauce Arriba.

La madre de la menor radicó una denuncia, se dictó la prisión preventiva y el hombre permanece detenido desde entonces.

El juez Carlos Escudero lo condenó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, con agravantes por el vínculo, la convivencia y el impacto psicológico causado en la víctima, además de promoción a la corrupción de menores en un contexto agravado.

El caso se resolvió a través de un juicio abreviado y el juez hizo lugar al pedido de condena solicitado la Fiscalía.