Escándalo: La novia de Toviggino intentó retirar $10.000 millones en efectivo

Una maniobra financiera sin precedentes sacude el entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). María Florencia Sartirana, empleada de la entidad y pareja de Pablo Toviggino (mano derecha de Claudio «Chiqui» Tapia), quedó bajo la lupa de los organismos de control tras intentar retirar una suma astronómica en efectivo de una sucursal bancaria en Rosario.

La operación, que involucra cerca de $10.000 millones, disparó las alarmas del sistema preventivo de lavado de activos y terminó con el cierre de sus cuentas.

La situación se originó en el Banco Coinag, donde Sartirana mantenía al menos 13 plazos fijos tanto en pesos como en dólares. Según la investigación, el dinero habría ingresado de manera escalonada durante meses a través de transferencias provenientes de diversas PyMEs de Santiago del Estero. Lo que más llamó la atención de las autoridades bancarias no fue solo el volumen, sino el rubro de las empresas que depositaban. Sartirana figuraría como apoderada de empresas santiagueñas que facturan cifras millonarias a la AFA y las prestaciones declaradas incluyen desde venta de vinos hasta artículos de cotillón, servicios que resultan, cuanto menos, llamativos para el giro comercial habitual del fútbol profesional.

Tras una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por el banco ante la Unidad de Información Financiera (UIF), la entidad financiera decidió cerrar los productos de la titular. La respuesta de Sartirana, según trascendió, fue un reclamo inmediato por la totalidad del dinero en billetes físicos. Sin embargo, el banco rechazó el pedido alegando la imposibilidad de cumplir con los protocolos de seguridad y notariado para una cifra de tal magnitud.

Ante la negativa de entregar el efectivo, el dinero fue finalmente transferido a cuentas de la misma titular en el Banco Credicoop. Hasta el momento, no se ha confirmado si los fondos permanecen en dicha institución o si se intentó realizar una maniobra similar.