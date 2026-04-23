Iba en una moto, lo pararon en un control y le encontraron cocaína

Un hombre fue detenido en un control de la Policía Caminera y descubrieron que contaba con antecedentes y llevaba cocaína. El hecho ocurrió durante las últimas horas durante un procedimiento de rutina sobre la Ruta Provincial A-188, a la altura del KM 10, en el barrio 9 de Julio.

Según precisaron desde la fuerza policial, el sujeto (de 49 años de edad) llevaba más de 100 gramos de una sustancia prohibida y cumplía libertad condicional.

Lo interceptaron cuando se trasladaba a bordo de una motocicleta Keller 110 cc y fue inmediatamente aprehendido y trasladado a una sede policial donde se constató que había sido condenado por una causa de robo calificado.