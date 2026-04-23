Intentó robar en una ferretería de la Avenida San Martín y lo detuvieron

Un hombre de 44 años fue detenido este mediodía luego de haber intentado robar en una ferretería de Villa Carlos Paz. Tras un operativo cerrojo, lograron interceptarlo en el barrio Sol y Lago y se ordenó su traslado hacia la comisaría local.

El hecho ocurrió este jueves 23 de abril en el local de la Ferretería Argentina, ubicada en la esquina de Irán y San Martín.

El encargo del comercio se percató del accionar del sujeto, quien trató de sustraer una máquina, fue descubierto y debió escapar.

Con los datos y las descripciones aportadas por el comerciante, se pudo localizar y aprehender al sospechoso a las pocas cuadras.