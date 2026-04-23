Médico llegó ebrio y manoseó a una enfermera: dijo que era un “chiste”

El Gobierno de Mendoza oficializó la cesantía de un médico del Hospital Malargüe que fue condenado por abuso sexual simple, tras un episodio ocurrido durante una guardia en la que se encontraba en estado de ebriedad.

Según se informó, el hecho se produjo cuando el profesional llegó tarde a su turno y, tras anunciar que realizaría un “chiste”, abordó y manoseó a una enfermera, lo que derivó en una denuncia y posterior proceso judicial.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, que determinó la expulsión del médico del sistema público de salud.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la conducta del profesional resultó incompatible con la función pública, al vulnerar principios básicos de respeto, responsabilidad y convivencia dentro del ámbito laboral.