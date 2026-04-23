Megaoperativo con 15 allanamientos y detenidos en tres ciudades

Golpe al narcotráfico en el este cordobés
Megaoperativo con 15 allanamientos y detenidos en tres ciudadesLa FPA despliega procedimientos simultáneos en Morteros, Brinkmann y Miramar con secuestro de drogas
La Fuerza Policial Antinarcotráfico realiza esta noche un megaoperativo con 15 allanamientos en las ciudades de Morteros, Brinkmann y Miramar, en el este de la provincia de Córdoba.
Según la información oficial, hasta el momento se incautaron dosis de cocaína y se concretaron varias detenciones vinculadas a una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de las tres localidades, en el marco de una investigación en curso.
El operativo continúa en desarrollo y no se descartan nuevos secuestros ni detenciones en las próximas horas.