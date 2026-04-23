Megaoperativo narco: 10 detenidos y allanamientos en Miramar

Una organización narco fue desarticulada tras un megaoperativo desplegado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el departamento San Justo, con procedimientos simultáneos en Morteros, Brinkmann y Miramar.

En total se realizaron 15 allanamientos —13 en Morteros, uno en Brinkmann y uno en Miramar— que permitieron detener a diez personas mayores de edad, entre ellas cinco hombres y cinco mujeres, y cerrar 10 puntos de venta junto a tres lugares de guardado de drogas.

Durante los procedimientos, con apoyo de la Policía de Córdoba en los perímetros externos y la intervención de canes detectores, se secuestraron 1.300 dosis de cocaína y 970 de marihuana, además de $8.075.100, 91 dólares, un automóvil, cinco motocicletas y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

La investigación está relacionada con operativos previos realizados el 18 de marzo y el 11 de abril en Morteros, donde ya habían sido detenidos cinco narcomenudistas y se incautaron más de tres kilos de cocaína, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron imputados por comercialización agravada de estupefacientes.