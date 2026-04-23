Megaoperativo narco: 10 detenidos y allanamientos en Miramar

Narcotráfico en San Justo
Megaoperativo narco: 10 detenidos y allanamientos en MiramarLa falsa amenaza obligó a evacuar la escuela, activó un operativo policial y terminó con una sanción económica para la familia del alumno identificado
Una organización narco fue desarticulada tras un megaoperativo desplegado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el departamento San Justo, con procedimientos simultáneos en Morteros, Brinkmann y Miramar.
En total se realizaron 15 allanamientos —13 en Morteros, uno en Brinkmann y uno en Miramar— que permitieron detener a diez personas mayores de edad, entre ellas cinco hombres y cinco mujeres, y cerrar 10 puntos de venta junto a tres lugares de guardado de drogas.
Durante los procedimientos, con apoyo de la Policía de Córdoba en los perímetros externos y la intervención de canes detectores, se secuestraron 1.300 dosis de cocaína y 970 de marihuana, además de $8.075.100, 91 dólares, un automóvil, cinco motocicletas y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.
La investigación está relacionada con operativos previos realizados el 18 de marzo y el 11 de abril en Morteros, donde ya habían sido detenidos cinco narcomenudistas y se incautaron más de tres kilos de cocaína, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron imputados por comercialización agravada de estupefacientes.