Murió un hombre en un accidente en la colectora de la Circunvalación

Un hombre perdió la vida en un trágico accidente registrado esta madrugada en la colectora de la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. La víctima viajaba como acompañante a un bordo de un vehículo que perdió el control, se estrelló contra un cartel y terminó su recorrido en una zanja al costado de la ruta.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la Avenida Concejal Felipe Belardinelli, en el barrio General Artigas.

Por causas que aún se investigan, el automóvil Volkswagen Voyage (que era conducido por una mujer mayor de edad y en el que se trasladaba la víctima) despistó mientras circulaba por la zona.

El hombre fue asistido por el servicio de emergencias y trasladado de urgencia hacia el Hospital Misericordia, donde horas después se confirmó su fallecimiento. En tanto, la conductora del vehículo no sufrió lesiones.