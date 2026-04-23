Operativos simultáneos dejan detenidos y motos secuestradas

En las últimas horas, efectivos policiales desplegaron operativos en Cosquín, Jesús María, Morteros y Villa Santa Rosa. Como resultado, seis hombres quedaron a disposición de la Justicia, dos de ellos con pedido de captura vigente. También se procedió al secuestro de cuatro vehículos y otros elementos de interés para las investigaciones.

Por otra parte, en Malagueño se llevó adelante un operativo interfuerzas con la participación de personal policial, Gendarmería Nacional, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Guardia Local de Prevención.

En ese procedimiento, se incautaron 30 motocicletas y estupefacientes, en el marco de controles y acciones preventivas en la zona.