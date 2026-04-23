Ordenan investigar a la fiscal de Cosquín por el caso de la «violación grupal»

La Cámara Criminal Correccional de Cruz del Eje dio a conocer los fundamentos de la absolución de los jóvenes acusados por la presunta «violación grupal» en Bialet Massé, un fallo histórico que sienta un precedente en la Provincia de Córdoba y en el país. En una resolución contundente, el juez Javier Rojo cuestionó el manejo de la causa y ordenó que se investigue el accionar de la fiscal Paula Kelm y la unidad judicial de Cosquín.

También hizo una dura crítica a la Fiscal de Cámara de Cruz del Eje, al considerar que no se tomó en consideración la totalidad de la prueba presentada en la causa, y se apuntó contra una perito que tendría cierta vinculación con la joven denunciante.

En ese sentido, el magistrado sostiene que la fiscalía vulneró el «principio de inocencia de los imputados» y menciona como una «deficiencia grave» la falta de un test de alcoholemia (dosaje de alcohol) en el inicio de la investigación. Además, se alega que una perito «no fue imparcial» y que su informe contradice las pruebas objetivas del expediente lo que llevó, entre otras cosas, a que el joven Martiniano Correcher estuviese preso durante un año y medio sin pruebas suficientes (orfandad probatoria) en una suerte de «pena anticipada», sosteniendo la detención pese a las contradicciones de la denunciante.

«Un análisis integral de todo lo actuado revela que el Ministerio Público Fiscal incurrió, desde el inicio mismo de la investigación y a lo largo de todo el proceso, en una sistemática, insistente y gravísima vulneración del principio de inocencia, tanto en su dimensión probatoria como en sus efectos sobre la libertad de los imputados»; se expresa entre los fundamentos del fallo.

Lo más relevante del fallo es que el juez entiende que se han detectado posibles delitos cometidos por los propios empleados o funcionarios judiciales que llevaron adelante el caso, por lo que se elevaron los antecedentes a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba para que se analice el accionar de los involucrados.

Martiniano Correcher, Lautaro Nieto y Ramiro Núñez fueron acusados en 2024 en una causa por abuso sexual grupal. Tras el juicio realizado en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, la Justicia resolvió su absolución al considerar que no se comprobó la existencia de delito. El fallo tuvo fuerte repercusión a nivel local y nacional, incluyendo cuestionamientos a la investigación y la disposición de nuevas medidas, entre ellas la orden de indagar una posible falsa denuncia.