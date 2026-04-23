Precaución por bancos de niebla en el Camino de las Altas Cumbres

La Policía de Córdoba informó que se registran bancos de niebla en distintos tramos del Camino de las Altas Cumbres, lo que reduce considerablemente la visibilidad y complica la circulación vehicular.

Según precisaron las autoridades, las condiciones climáticas afectan principalmente las zonas serranas, donde la niebla suele formarse de manera densa y repentina. Ante este escenario, se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución, circular a baja velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar luces bajas.

Asimismo, la Policía solicitó evitar maniobras bruscas y, en caso de ser necesario, detener la marcha en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones de visibilidad.