Qué dijo el hijo de una de las jubiladas que complicó la situación de Adorni

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo explosivo. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas en la compraventa del departamento de Caballito, declaró ante la justicia que el funcionario mantiene una deuda no declarada de 65.000 dólares por refacciones de lujo.

El testimonio, que se extendió por tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, pone la lupa sobre los fondos «por fuera» de la documentación oficial que habrían rodeado la adquisición del inmueble en la calle Miró al 500.

Según la declaración de Feijoo, quien actuó como gestor de la operación, él mismo se hizo cargo de las obras de remodelación en la propiedad antes de que pasara a manos de Adorni. Las obras habrían tenido un costo de U$S 65.000 y Feijoo aseguró bajo juramento que ese dinero se acordó cobrarlo «fuera» de la escritura. El pago debía concretarse una vez que Adorni lograra vender su anterior departamento ubicado en la Avenida Asamblea, en Parque Chacabuco.

La justicia intenta determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete es consistente con estos movimientos. El esquema de la transacción, según el testimonio de Feijoo, fue el siguiente:

Mayo de 2025: El departamento fue comprado originalmente al exfutbolista Hugo Morales por U$S 200.000, operación financiada por Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (jubiladas).

Octubre de 2025: Adorni visitó a Feijoo en la Casa Rosada. Allí se habría cerrado el precio de venta en U$S 230.000, con un adelanto de solo U$S 30.000 y el saldo financiado a un año sin intereses.

Feijoo declaró que su intención original era vender la propiedad ya refaccionada en U$S 345.000, una cifra muy distante de la que finalmente se documentó. Hasta el momento, fuentes cercanas al caso indican que esa suma aún no ha sido devuelta al acreedor, lo que mantiene la operación en un limbo legal que la justicia federal intentará desentrañar en las próximas semanas.