Quién es «La Flaca», la dealer que atraparon con drogas en Carlos Paz

Tras una investigación que derivó en varios allanamientos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una dealer que vendía drogas en su casa y en una plaza de Villa Carlos Paz. Se la conoce como «La Flaca» y tenía en su poder varias dosis de cocaína y marihuana que comercializaba también con la modalidad de entrega a domicilio.

Según pudo conocerse, la mujer también contaba con semillas de cannabis sativa y habitaba una vivienda de la calle Esteban Maradona, en el barrio Centro de Inquilinos.

La acusada realizaba las ventas no sólo en esa propiedad, sino también en una plaza cercana y como delivery.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz supervisó el procedimiento y ordenó el traslado de la detenida junto con todo lo secuestrado a sede judicial, al tiempo que trascendió que la narcomenudista era reconocida en la zona aunque no contaba con antecedentes penales.