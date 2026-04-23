Inseguridad en Córdoba

Quiso robarle a un taxista en pleno viaje en Córdoba

El hecho ocurrió de madrugada en barrio Güemes; el conductor alertó a la Policía y lograron interceptarlo
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Sucesos
jueves, 23 de abril de 2026 · 18:13

Un hombre fue detenido en barrio Güemes luego de intentar sustraer pertenencias a un taxista que lo trasladaba como pasajero. El episodio se registró durante la madrugada en inmediaciones de Plaza de las Américas.

Según informaron fuentes policiales, el conductor logró dar aviso a las autoridades en medio de la situación, lo que permitió un rápido operativo en la zona. Minutos después, los efectivos lograron interceptar al sospechoso y concretar su detención.

Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos vinculados al hecho, que quedaron a disposición de la Justicia.

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