Secuestran 30 motos y detienen a una mujer en operativo en Malagueño

Anoche, un operativo interfuerzas se desplegó en la ciudad de Malagueño con controles vehiculares, patrullajes preventivos y presencia policial en sectores urbanos, rurales y accesos a rutas provinciales.

El procedimiento fue coordinado por la Departamental Santa María y contó con la participación de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas Gendarmería, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Guardia Local, junto a autoridades municipales.

Como resultado, se secuestraron 30 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana y a la normativa de tránsito vigente.

En paralelo, en calle Ductari Rodríguez, barrio San Nicolás, una mujer de 22 años fue aprehendida luego de ser denunciada por su madre por una agresión física.

Además, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico incautó 13,6 gramos de marihuana, sin detenidos en ese procedimiento.

El operativo incluyó controles en puntos estratégicos de la ciudad y se enmarca en acciones de prevención del delito y refuerzo de la presencia policial en la zona.