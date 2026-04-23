Seis meses de investigación terminan con un narco detenido

Un hombre de 38 años fue detenido esta tarde en la ciudad de Córdoba tras una investigación que se extendió durante seis meses y que derivó en dos allanamientos en barrio Centro.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calle Santa Rosa al 500 y Santiago del Estero al 100, donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.

Durante los operativos, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró 1.708 dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el investigado comercializaba drogas tanto de manera directa en el lugar como mediante la modalidad de delivery, con entregas pactadas en distintos puntos de la ciudad.

Los domicilios intervenidos se encontraban en una zona de alta circulación en pleno sector céntrico.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de primer turno, el detenido fue trasladado junto a lo secuestrado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.