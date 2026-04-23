Simuló una discapacidad para evitar la fila en un banco y lo filmaron

Un hombre fue captado en video en la ciudad de Río Tercero mientras aparentaba tener una discapacidad para evitar la espera en una sucursal bancaria.

Simuló una discapacidad para evitar la fila en un banco de Río Tercero. Salió con andador… y al alejarse empezó a caminar normal. El video se viralizó y generó indignación. uD83DuDEA8 pic.twitter.com/h5bu4iNTmu — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 23, 2026

Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el hombre salía del banco utilizando un andador y con aparentes dificultades para caminar. Sin embargo, al alejarse del lugar y tras mirar hacia atrás, dejó de usar el elemento de apoyo y continuó caminando con normalidad.

El hecho generó una fuerte repercusión y malestar entre usuarios, especialmente por el uso indebido de recursos destinados a personas con discapacidad.