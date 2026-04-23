Simuló una discapacidad para evitar la fila en un banco y lo filmaron

Viral en Córdoba
Simuló una discapacidad para evitar la fila en un banco y lo filmaronEl episodio ocurrió en Río Tercero y generó indignación tras difundirse el video
Un hombre fue captado en video en la ciudad de Río Tercero mientras aparentaba tener una discapacidad para evitar la espera en una sucursal bancaria.
Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el hombre salía del banco utilizando un andador y con aparentes dificultades para caminar. Sin embargo, al alejarse del lugar y tras mirar hacia atrás, dejó de usar el elemento de apoyo y continuó caminando con normalidad.
El hecho generó una fuerte repercusión y malestar entre usuarios, especialmente por el uso indebido de recursos destinados a personas con discapacidad.