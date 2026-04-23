Tensión en el juicio por Maradona: Luque apuntó contra el entorno familiar

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retomó su curso este jueves por la mañana con la cuarta audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. En el banquillo se encuentran siete de los ocho imputados, acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Entre los acusados están Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, Mariano Ariel Perroni, Ricardo Omar Almirón y Pedro Pablo Di Spagna. El proceso está a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, y las audiencias se desarrollan semanalmente los martes y miércoles, entre las 10 y las 17.

Durante la jornada, uno de los momentos más relevantes se produjo pasadas las 16.30, cuando el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, volvió a declarar ante el tribunal. En su exposición, sostuvo que el exfutbolista se negó en reiteradas ocasiones a ser internado en una clínica psiquiátrica y que tampoco aceptaba un esquema de internación domiciliaria, pese a los intentos del equipo médico por avanzar en ese sentido.

En un tono que combinó aspectos técnicos con apreciaciones personales, Luque también se refirió al vínculo con las hijas del Diez. “El dolor de Gianinna me llega muchísimo, a pesar del odio que tiene hacia mí, me duele”, expresó.

Sin embargo, su declaración generó mayor impacto cuando apuntó contra el entorno íntimo del exjugador. Según afirmó, el propio Maradona le había manifestado temores respecto a sus familiares. “Me dijo que tenía miedo de que Gianinna, Dalma o Claudia le hayan dado algo para que esté así”, aseguró. Y agregó una frase que provocó tensión en la sala: “Me aseguró que estas mujeres eran capaces de cualquier cosa”.

Más adelante, el médico intentó moderar sus dichos y pidió disculpas por comentarios previos dirigidos a las hijas del exfutbolista. “Pido disculpas por los comentarios peyorativos, pero descarto que haya habido una manipulación en beneficio de una persona que no sea Diego Maradona”, señaló.

Luque también describió un contexto de fuertes conflictos dentro del entorno familiar. En ese sentido, sostuvo que existían diferencias entre Dalma Maradona y Gianinna Maradona respecto al rol de Verónica Ojeda, a quien —según indicó— no querían permitirle el ingreso a la clínica.

Finalmente, el médico remarcó que tanto el carácter de Maradona como la dinámica con su familia dificultaban la toma de decisiones. “Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco”, afirmó. Como último dato, reveló que fue Dalma Maradona quien solicitó reducir la cantidad de profesionales involucrados en la atención médica del exfutbolista.