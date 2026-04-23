Tragedia en la ruta 38: murió un motociclista tras chocar contra un caballo

Un hombre murió esta noche en un accidente de tránsito registrado sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 176, en jurisdicción de San Esteban, en el departamento Punilla.

Según las primeras informaciones, el vehículo en el que se trasladaba impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada.

A raíz del violento choque, el conductor perdió la vida en el lugar.

En el sitio trabajan dotaciones de bomberos voluntarios, personal de emergencias de Sanos y agentes de la Municipalidad de San Esteban, realizando tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.