Vecinos de barrio El Fantasio suman reclamos por seguridad y vigilancia

En las últimas semanas, una seguidilla de robos viene afectando al barrio El Fantasio, en Villa Carlos Paz, y crece el reclamo de los vecinos por mayor seguridad, especialmente la instalación de domos de vigilancia en puntos estratégicos.

Carlos Paz: robos reiterados en barrio El Fantasio y vecinos exigen domos de vigilancia. Señalan La Hoya, Heandel y Jenner como zonas críticas. Hay videos de los hechos. El municipio puede sumar cámaras, pero depende de Seguridad. pic.twitter.com/oZx3vZfVx7 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 24, 2026

Según expresaron, los hechos delictivos ocurren a toda hora del día, con mayor frecuencia en la zona conocida como La Hoya y en calles como Heandel y Jenner, señaladas como las más afectadas. Si bien cuentan con diversas filmaciones donde se observa a los delincuentes actuando incluso a plena luz del día, las grabaciones provienen de cámaras instaladas en viviendas particulares.

Los vecinos aseguran además que, en muchos casos, los autores de los robos son conocidos en el barrio, lo que incrementa la preocupación y el malestar. En ese sentido, indicaron que desde el centro vecinal han sido escuchados y que ya se realizaron los pedidos formales a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. También destacaron la rápida respuesta del personal policial cada vez que se solicitó su presencia. Sin embargo, remarcan que la instalación de más domos de seguridad resulta indispensable para prevenir nuevos hechos.

Por su parte, desde el municipio informaron que el centro de monitoreo cuenta con la infraestructura necesaria para sumar nuevas cámaras, aunque señalaron que la instalación y disposición de los domos depende del Ministerio de Seguridad