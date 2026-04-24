Amenazas de tiroteo: refuerzan la seguridad en escuelas de Valle Hermoso
Luego de que se detectaran amenazas de posibles tiroteos en una de las escuelas, el municipio de Valle Hermoso puso en marcha un operativo especial de seguridad que se extiende a todas las instituciones educativas de la localidad.
El dispositivo es llevado adelante por personal de la Guardia Local, que realiza controles preventivos en los accesos a los establecimientos y patrullajes en zonas aledañas, con el objetivo de brindar mayor protección a estudiantes, docentes y familias.
Según se informó de manera oficial, la activación del protocolo responde a mensajes o advertencias detectadas en el ámbito escolar, lo que encendió las alertas y motivó una rápida intervención de las autoridades.