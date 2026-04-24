Buscan identificar a un hombre captado por cámaras en el centro de Córdoba

La Justicia de Córdoba solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue observado en imágenes captadas durante el mes de mayo de 2025 en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba y en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Según informaron fuentes judiciales, esta persona deberá presentarse ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, ubicada en calle Fructuoso Rivera 720, primer piso, en barrio Observatorio, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

En el marco de la investigación, se solicita a quienes puedan aportar datos que contribuyan a su identificación, que se comuniquen de manera urgente a los teléfonos 351-4332659 o al 911. Es importante mencionar el sumario 50/25 al momento de brindar la información.

Desde la Fiscalía destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la causa y esclarecer los hechos bajo investigación.