Cayó en Carlos Paz: tenía pedido de captura por violencia de género

Un hombre de 51 años fue detenido este jueves por la noche en Villa Carlos Paz, luego de constatarse que tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia de género.

El procedimiento ocurrió ayer jueves alrededor de las 20:47 en barrio Sol y Lago, en la intersección de avenida Illia y calle Artigas. Allí, efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo controlaron al hombre en la vía pública.

Al verificar sus datos en el sistema, confirmaron que era requerido por una fiscalía especializada de la provincia de Buenos Aires.

Tras la detención, el sujeto fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia interviniente.