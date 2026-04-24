Cayó un naranjita tras ser visto observando viviendas

Cayó un naranjita tras ser visto observando viviendasEl joven de 19 años fue observado durante un patrullaje preventivo mientras vigilaba domicilios. Le secuestraron elementos utilizados para trabajar en la vía pública.
Durante un operativo de prevención realizado esta madrugada en barrio Villa Belgrano, efectivos policiales detuvieron a un joven de 19 años que fue sorprendido merodeando viviendas en actitud sospechosa.
Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue observado mientras recorría la zona y fijaba su atención en distintos domicilios, lo que motivó la intervención del personal actuante.
Tras ser controlado, se procedió a su aprehensión. En el procedimiento se le secuestraron una escobilla limpiaparabrisas y un chaleco reflectivo, elementos vinculados a la actividad de naranjita.
El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.