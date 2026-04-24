Cayó un naranjita tras ser visto observando viviendas

Durante un operativo de prevención realizado esta madrugada en barrio Villa Belgrano, efectivos policiales detuvieron a un joven de 19 años que fue sorprendido merodeando viviendas en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue observado mientras recorría la zona y fijaba su atención en distintos domicilios, lo que motivó la intervención del personal actuante.

Tras ser controlado, se procedió a su aprehensión. En el procedimiento se le secuestraron una escobilla limpiaparabrisas y un chaleco reflectivo, elementos vinculados a la actividad de naranjita.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.