Cayó un punto de narcomenudeo tras meses de investigación

Dos hombres fueron detenidos en Río Cuarto acusados de comercializar estupefacientes, en el marco de un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico tras una investigación que se extendió durante cuatro meses.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Serrano al 500, donde los efectivos lograron la detención de los sospechosos, de 29 y 31 años. Según se informó, en el lugar funcionaba un punto de venta de drogas, modalidad que fue corroborada durante las tareas investigativas.

Durante el allanamiento, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos a la línea 0800-888-8080, lo que permitió avanzar con las pesquisas y reunir pruebas para el procedimiento.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto, los detenidos fueron trasladados a sede judicial, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Además, se ordenó el cierre del punto de venta y el secuestro de los elementos incautados.