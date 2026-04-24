Despiste fatal en Altautina: murió un hombre de 62 años

Un trágico accidente de tránsito se registró en el paraje Altautina, donde un hombre de 62 años perdió la vida tras el despiste del vehículo que conducía.

El hecho ocurrió en una calle pública sin denominación, en esa zona rural, cuando por causas que aún se investigan, un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido norte-sur se salió de la calzada.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró al conductor fuera del rodado y sin signos vitales, constatándose su fallecimiento en el lugar.

Tras lo sucedido, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de Villa Dolores, que dispuso las actuaciones correspondientes. Además, trabajó en el sitio personal de Policía Científica para relevar pruebas que permitan esclarecer la mecánica del siniestro.