Detuvieron a un adolescente armado en Villa Santa Cruz del Lago

Un adolescente de 16 años fue detenido anoche en Villa Santa Cruz del Lago y se descubrió que se encontraba armado.

Fue interceptado por el personal de la Departamental Punilla en la esquina de Los Olmos y Las Rosas, llevaba un cuchillo de cocina entre sus prendas y fue trasladado hacia la comisaría local.

El joven hizo caso omiso a las directivas del personal policial y se mostró ofuscado.

Tras un palpado preventivo, se descubrió que portaba un arma blanca y se dispuso su inmediata aprehensión.