Encontraron el cuerpo de una mujer desaparecida y crece el misterio en Santa Fe

El cuerpo de María Laura Lafuente, de 33 años, fue hallado este jueves en la localidad de Coronda, provincia de Santa Fe, luego de tres días de intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad. La mujer había sido vista por última vez en la madrugada del lunes 20 de abril.

Según se reconstruyó, Lafuente salió de un comercio ubicado en la esquina de Rivadavia y San Martín, donde había comprado cigarrillos, y se dirigía a su casa, situada a pocas cuadras. Sin embargo, una cámara de seguridad registró que regresó sobre sus pasos hacia el local, y desde ese momento se perdió su rastro.

La preocupación creció cuando su madre advirtió que no respondía llamados ni mensajes. Al dirigirse a la vivienda de su hija y no encontrarla, realizó la denuncia, lo que activó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y análisis de cámaras de seguridad.

Las tareas se concentraron en el sector norte de Coronda, especialmente en el Balneario Carancho Triste. Allí, familiares encontraron escritos con referencias inquietantes a ese lugar, lo que permitió focalizar los esfuerzos. Durante el miércoles, los investigadores hallaron pertenencias de la mujer, lo que reforzó la hipótesis de que podía encontrarse en esa zona.

El jueves por la tarde, pescadores locales se sumaron al operativo tras obtener autorización. Minutos después, el grupo encabezado por Lino Lemaire encontró el cuerpo en un área cercana a donde se habían detectado los objetos personales, en una zona de vegetación acuática.

“Por la experiencia que tiene uno, supuse que podía estar donde estaba”, relató el pescador, quien explicó que ya tenía una idea aproximada del lugar desde el inicio de la búsqueda, en base al comportamiento del río y las características del terreno.

El hallazgo generó una profunda conmoción en la comunidad. “Queda una sensación de sufrimiento. Cuesta recuperarse de estas cosas, cuesta dormir a la noche”, expresó Lemaire, visiblemente afectado. Además, contó que conocía a la víctima y a su familia desde hace años.

Las causas de la muerte aún no fueron determinadas y son materia de investigación. El caso está en manos de la Fiscalía Regional I, mientras que el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para la realización de la autopsia y las pericias correspondientes.