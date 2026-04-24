Entró con una bala, amenazó a un médico y provocó destrozos

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de protagonizar un violento episodio en un centro de salud mental y adicciones de barrio Parque Futura, en la ciudad de Córdoba.

Según la investigación, el hombre se presentó días atrás en el establecimiento, donde amenazó a un médico exhibiéndole un proyectil calibre 9 milímetros. En medio de la situación, también provocó destrozos en el mobiliario y lanzó insultos contra el profesional.

A partir de la denuncia, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles llevó adelante varios allanamientos en la zona suroeste de la ciudad, logrando la detención del sospechoso.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una réplica de arma de fuego y la munición utilizada en el hecho.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, imputado por los delitos de amenazas calificadas y daños.