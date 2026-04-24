Estaba con prisión domiciliaria y seguía vendiendo cocaína

Una mujer fue detenida en la localidad de Adelia María acusada de comercializar estupefacientes, a pesar de que cumplía prisión domiciliaria en el marco de una causa previa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal.

Durante el operativo, los agentes secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, la mujer continuaba con la actividad ilegal desde su domicilio, situación que fue corroborada durante las tareas investigativas. A raíz de esto, se dispuso la revocación del beneficio de prisión domiciliaria.

Por orden de la fiscalía interviniente, la detenida fue trasladada a sede judicial e imputada por el delito de comercialización de estupefacientes. Posteriormente, fue alojada en un establecimiento penitenciario.