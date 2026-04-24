Golpe policial en Punilla con detenidos y secuestros

Operativos policiales en la provincia
Golpe policial en Punilla con detenidos y secuestrosParte de los procedimientos se realizó en Cosquín y Valle Hermoso, con aprehendidos, vehículos recuperados y droga incautada
Un operativo policial desplegado en distintas localidades de Córdoba dejó más de diez detenidos y múltiples secuestros, con intervenciones que también alcanzaron a Punilla, donde hubo procedimientos en Cosquín y Valle Hermoso.
Según informó la fuerza, en total fueron once los aprehendidos, entre ellos cuatro menores de entre 15 y 17 años, en el marco de investigaciones por robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Durante los procedimientos, los efectivos lograron recuperar una motocicleta, un automóvil y un teléfono celular que habían sido sustraídos previamente.
Además, se secuestraron tres vehículos, varios gramos de estupefacientes y dinero vinculado a las maniobras investigadas.
Los operativos se llevaron adelante de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, incluyendo Malvinas Argentinas, San José, Villa Dolores, Río Primero, La Calera y Villa Allende, además de las intervenciones en el valle de Punilla.