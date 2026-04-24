Iinfluencer filmó mientras le robaban en Córdoba: lo atraparon 48 horas después

Un joven de 18 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber intentado robarle a un creador de contenidos en barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Investigaciones Criminales de la Policía.

El hecho había ocurrido días atrás y tomó relevancia luego de que la propia víctima registrara en video el momento del intento de robo y lo difundiera en redes sociales.

El damnificado fue Ariel Pereyra, conocido como “Cordobés en ruta”, quien se encontraba grabando un motovlog en una villa de la ciudad cuando ocurrió el episodio. Según se informó, en ese momento un adolescente intentó sustraerle el teléfono celular, aunque no logró concretarlo debido a que el dispositivo estaba sujeto a un soporte en la motocicleta.

La secuencia quedó registrada a plena luz del día por la cámara del propio influencer, lo que permitió avanzar en la investigación. Tras el hecho, Pereyra dio aviso a la Policía y, a partir de ese material y otras tareas investigativas, se logró identificar al presunto autor y concretar su detención, quedando a disposición de la Justicia.