La Falda: un detenido por venta de drogas tras seis meses de investigación

Luego de aproximadamente seis meses de tareas investigativas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular un punto de venta de estupefacientes, detener a un hombre mayor de edad y secuestrar droga en la región.

El procedimiento comenzó en la ciudad de La Falda, donde los efectivos concretaron la detención del sospechoso en plena vía pública. Durante ese operativo, además, se incautaron dinero en efectivo y una motocicleta.

Posteriormente, los investigadores llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Maestro Norberto Zavalia al 100, en barrio Tres Árboles de la localidad de Huerta Grande. Según informaron, el domicilio se encontraba a unos 20 metros de un establecimiento educativo de nivel secundario.

Como resultado del registro, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Cosquín, el detenido y todo lo incautado fueron trasladados en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.