Lo frenaron en un control en Córdoba y tenía un arma

Un hombre fue detenido en las últimas horas durante controles preventivos realizados en la ciudad de Córdoba, en el marco de operativos impulsados por el Ministerio Público Fiscal para combatir el narcomenudeo.

El procedimiento tuvo lugar en barrio José Ignacio Díaz, 5° sección, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico interceptaron al hombre y constataron que portaba un arma de fuego sin la debida autorización.

Ante esta situación, la Unidad Judicial de Flagrancia (sede sur) dispuso su imputación por el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y ordenó su traslado a la Unidad Fiscal de Atención Inmediata.

Los operativos forman parte de un plan de prevención que se despliega en distintos barrios de la capital, con el objetivo de reforzar controles y detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo.