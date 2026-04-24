Megaoperativo en Córdoba: 107 detenidos y 300 motos secuestradas

Un amplio operativo policial realizado en distintos puntos de Córdoba dejó como saldo 107 personas detenidas y el secuestro de más de 315 motocicletas, en el marco de controles intensificados y acciones de prevención.

El despliegue incluyó patrullajes, controles vehiculares y allanamientos simultáneos tanto en la capital como en el interior provincial, con el objetivo de reforzar la presencia territorial y prevenir delitos.

Durante los procedimientos también se incautaron 10 automóviles, 10 armas de fuego, cinco réplicas y cuatro armas blancas, además de otros elementos vinculados a hechos delictivos.

En total, se controlaron más de 3.000 vehículos en diferentes sectores, como parte de los operativos coordinados entre diversas dependencias.

Las acciones contaron con la participación de efectivos de Unidades Especiales y fueron supervisadas por la cúpula policial y autoridades del área de Seguridad.