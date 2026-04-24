Operativos en villa los 40 guasos: un detenido por robo a distribuidora

Efectivos de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles realizaron una serie de allanamientos en Villa Los 40 Guasos y zonas cercanas, en la ciudad de Córdoba.

Como resultado, fue detenido un hombre de 31 años, señalado como presunto autor de un robo a una distribuidora de barrio Brigadier San Martín ocurrido el pasado 10 de abril.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.