Punilla: lo investigaron seis meses y lo atraparon en La Falda

Un hombre fue detenido en la vía pública en la ciudad de La Falda, acusado de comercializar estupefacientes, en el marco de una investigación que se extendió durante aproximadamente seis meses en el Valle de Punilla.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, quienes interceptaron al sospechoso y le secuestraron dinero en efectivo y una motocicleta.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Maestro Norberto Zavalia al 100, en barrio Tres Árboles de la localidad de Huerta Grande, donde funcionaba un punto de venta de drogas.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa y otros elementos de interés para la causa. Según se informó, el inmueble se encontraba a unos 20 metros de un establecimiento educativo de nivel secundario.

Por disposición del magistrado interviniente de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, el detenido fue trasladado junto a los elementos incautados, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.