Salió de su casa y no volvió: buscan a una joven de 16 en Córdoba

La Justicia y la Policía de Córdoba activaron un pedido de paradero para dar con Jacqueline Antonella Argañaraz Qualiardi, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado martes 14 de abril en su domicilio de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Según se informó, la joven mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura robusta, tez blanca, tiene cabello negro ondulado hasta los hombros con flequillo y ojos marrón oscuro.

Al momento de su desaparición vestía un conjunto deportivo de la Selección Argentina, de colores negro y celeste.

Desde la Unidad Judicial 11 solicitaron a la comunidad cualquier tipo de información que pueda contribuir a ubicarla. Quienes puedan aportar datos deben comunicarse de inmediato al teléfono 4481016 (interno 34203), al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana. También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].