Tenía pedido de captura y lo atraparon en San Roque

Un hombre de 47 años, que tenía pedido de captura, fue detenido este viernes al mediodía en un control policial en la comuna de San Roque. Fue interceptado en la esquina de Los Quebrachos y Eva Perón, trascendió que circulaba a bordo de un Toyota Corolla y quedó a disposición de la justicia.

Al identificar al conductor, se constató que era requerido por la justicia..

Ante esta situación, procedieron a la inmediata aprehensión del individuo y se dispuso su traslado a la comisaría local.