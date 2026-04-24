Tragedia en la Ruta 38: Quién era el motociclista que murió al chocar con un caballo

Un trágico accidente se registró en la noche del jueves y terminó con la vida de un hombre de 55 años, quien se trasladaba a bordo de una moto que impactó de lleno contra una caballo sobre la Ruta 38, a la altura de la localidad de San Esteban (Valle de Punilla). En las últimas horas, se conoció la identidad de la víctima.

El fallecido fue identificado como Ricardo Scchipinti, quien era oriundo de la ciudad de Córdoba y viajaba en una Honda CRF 250.

El siniestro se produjo alrededor de las 20 horas sobre el kilómetro 75 y trascendió que el hombre iba por la ruta cuando se topó de frente con un equino, al que no logró esquivar. El conductor perdió la vida en el lugar y también ocurrió lo propio con el animal.

Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el lamentable desenlace.

La Fiscalía de Cosquín tomó intervención en el caso y se ordenaron una serie de directivas.