Tras la carrera, el monte expuso lo que quedó: las imágenes

El paso del Rally Codasur volvió a dejar una postal conocida en distintos sectores de las sierras: residuos dispersos, huellas en el monte y espacios naturales afectados por la gran circulación de público y vehículos.

Lejos del ruido de los motores, lo que quedó fue el impacto silencioso sobre el entorno. Bolsas, envases y restos de la actividad aparecieron en los tramos intervenidos, obligando a una rápida respuesta para evitar un mayor deterioro del paisaje serrano.

En ese contexto, la Municipalidad de Mina Clavero activó un operativo de limpieza intensiva a través de la Secretaría de Servicios Públicos. Las cuadrillas trabajaron de manera inmediata para retirar los residuos, acondicionar los sectores y recuperar el estado natural de las zonas afectadas.

Las tareas se concentraron en los puntos donde se registró mayor presencia de público, con el objetivo de restituir las condiciones del entorno y minimizar el impacto ambiental tras el evento.

El contraste entre la magnitud del rally y las consecuencias que deja en el territorio vuelve a poner en discusión el rol del cuidado colectivo.