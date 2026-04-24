Un bebé nació en su casa y fue trasladado de urgencia junto a su madre

Una rápida intervención policial permitió asistir un parto domiciliario y resguardar la salud de una mujer y su bebé en barrio Müller, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una situación urgente en un domicilio ubicado en Pasaje Juan E. Serú al 3300. Al llegar al lugar, efectivos policiales brindaron asistencia primaria a una mujer mayor de edad que acababa de dar a luz.

Operativo de emergencia y traslado

Ante la situación, se dispuso de inmediato el traslado de la madre y el recién nacido. Para agilizar el operativo, se implementó un cordón sanitario que permitió el rápido desplazamiento hasta la Nueva Maternidad Provincial Brigadier General Bautista Bustos.

Madre e hijo, fuera de peligro

Una vez en el centro de salud, profesionales médicos brindaron la atención correspondiente y confirmaron que tanto la mujer como el bebé se encuentran en buen estado de salud.

El accionar coordinado entre el personal policial y el sistema de emergencias fue clave para garantizar una asistencia oportuna en una situación crítica.