Violencia en Punilla: golpeó a su pareja hasta dejarla inconsciente

Un hombre fue detenido esta madrugada en la ciudad de La Falda tras un violento episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda de barrio Bella Vista.

El hecho se registró minutos después de la medianoche, cuando la propia víctima logró alertar a la Guardia Local. Al arribar al domicilio, los agentes encontraron a la mujer desvanecida sobre la cama, mientras el agresor intentaba reanimarla mediante movimientos bruscos.

Según el parte oficial, la mujer había recibido un golpe de puño por parte de su pareja, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

Tras dar aviso a la Policía de Córdoba, el hombre intentó escapar hacia el fondo de la vivienda. Sin embargo, en su huida se golpeó contra una chapa al intentar abrir una puerta, momento en el que fue reducido y detenido.

La mujer fue asistida y trasladada al Hospital Municipal, donde se le diagnosticó un traumatismo cráneo-facial.

El agresor quedó a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una causa por violencia de género.